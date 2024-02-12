Arıklı’dan Özersay’a yanıt…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın bugün “Arıklı ya vergi kaçırıyorsunuz ya da servetinizin kaynağı konusunda doğruyu söylemiyorsunuz!” başlığıyla kendisini hedef alan açıklamaya yanıt verdi.

Kendisinin YDP’yi kurduktan ve 2018 yılında milletvekili olduktan sonra şirketlerini kapattığını yada hisselerini devrettiğini ifade eden Arıklı, kendisinin ticari geçmişinin belli olduğunu söyledi.

Erhan Arıklı, Özersay’a “Balabayıs’taki yüzbinlerce sterlinlik villayı nasıl aldığını bir açıklasan da biz de duysak kardeş” diye sordu.

Arıklı’nın açıklaması şöyle:

Kudretsiz Kudret, şimdi de zehir hafiyeliğe soyundu...

Kudretsiz Kudret, benim mal varlığımı ve şirketlerimi araştırmış. Ve müthiş bir buluş yapmış; Ben son yıllarda vergi vermemişim.

Be Kudretsiz Kudret, ben 2016 da YDP’yi kurduktan ve 2018 de Milletvekili olduktan sonra, ya şirketlerimi kapadım, ya hisseleri devrettim veyahut ta faaliyetlerini dondurdum. Aile şirketimizin hisseleri ve yönetimi Ağabeyimde. Milletvekili olduktan sonra ticari faaliyetlerime devam etsem, bu seferde "İkinci iş yasağını çiğnedi" diye feveran edecektin.

Ben, mal beyanımda üzerimdeki gayrı menkulleri ne zaman aldığımı belirttim. Bunları zaten tapu kayıtlarından da bulabilirsin.

Benim ticari geçmişim, ortaklıklarım falan belli de, sen Balabayıs’taki yüzbinlerce sterlinlik villayı nasıl aldığını bir açıklasan da biz de duysak Kardeş.