Arıklı'dan Pharma Mondial tepkisi: Yatırımcıya eziyet ediyoruz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’nin tek ilaç fabrikası Pharma Mondial’in üretim belgesi alamaması nedeniyle yurt dışından alınan siparişleri teslim edemediğini ve fabrikanın bürokratik engellerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Arıklı, sosyal medya üzerinden yaptığı ikinci paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilaç sektöründeki sorunlara ve yatırımcılara yönelik bürokratik engellere dikkat çekti. Arıklı, KKTC’nin tek ilaç fabrikası olan Pharma Mondial üzerinden verdiği örneklerle hem yaşanan sıkıntıları hem de çözüm çağrısını yineledi.

Arıklı, "Dün KKTC’de yatırımcılara nasıl eziyet ettiğimizi anlatırken ülkemizin yüz akı ve tek ilaç fabrikası Pharma Mondial’i örnek vermiştim. Eksiklerim varmış. Sevgili Feridun Adahan aradı. Önce yapılan muameleyi kamuoyuna duyurduğum için teşekkür etti. Fabrikasının İngiltere’ye ihracat yaptığı için akredite bir denetim kuruluşu tarafından periyodik olarak denetlendiğini, şu anda İngiltere ve Irak’tan sipariş alındığını anlattı. Güney Kıbrıs’taki üç ilaç fabrikasının yıllık 400 milyon avroluk ihracat ve yüzlerce kişiye sağladığı istihdamdan bahsetti” şeklinde paylaşım yaparak bu durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi, "Ömrünün büyük kısmını sağlık sektörüne harcamış bir siyaset duayenine yaptığımız muameleden dolayı gerçekten büyük üzüntü duyduğumu belirttim," dedi.

Bakan Arıklı, paylaşımının devamında Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ile yaptığı görüşmeyi de aktardı:

"Birlik Başkanı Sevgili Umut Öksüz aradı. O da dertliydi. Eczacıların sıkıntılarını, yaşanan olayların eczacıları nasıl etkilediğini anlattı. Sonra lafı Pharma Mondial’e getirdi. Dedi ki: ‘Sayın Bakanım, biz Kahramanmaraş depreminde birlik bütçesinden ciddi bir kaynak ayırarak depremzedelerin ihtiyaç duyduğu ilaçları Pharma Mondial’den satın aldık. Ne yazık ki bu ilaçları Türkiye’ye göndermemize izin vermediler. O gün bugündür ilaçlar depomuzda bekliyor. Tarihi geçmek üzere. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.’"

Bu duruma tepki gösteren Arıklı, Azerbaycan’da sıkça kullanılan bir ifadeyi paylaşarak, "Böylesi çaresiz durumlar için kullanılan kısa bir cümle vardır: ‘Ne demeli bilmirem,’" ifadelerini kullandı.