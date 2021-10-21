Arıklı'dan Saner'e: Kurt kışı atlatır ama yediği ayazı unutmaz

Ekonomi ve Enerji Bakanı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Sosyal medya paylaşımında UBP'yi eleştirdi, Ersan Saner'e destek çıktı.

Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

SEVGİLİ ERSAN,

Seni Mecliste muhalefette iken tanıdım. Daha sonra kurduğumuz Hükümet ortaklığında daha yakından tanıma imkanım oldu. Zaman zaman çok sert tartışmalarımız oldu. Hatta seninle yaptığım bir tartışma sonrası Bakanlar Kurulunu terk ettiğim de oldu. Buna rağmen seni tek kelime ile tarif etmem gerekirse bu Meclisin gördüğü en temiz ve dürüst Milletvekillerinden birisisin.

Başına gelen olay, klasik bir FETÖ operasyonuna benziyor... FETÖ, nasılki 2010 ve 2011 yıllarında kurduğu tuzak ve yayınladığı kasetlerle MHP ve CHP ye nasıl operasyon yapmışsa, şimdi de Kıbrısta UBP de benzer bir operasyon yapılıyor.

Beni asıl şaşırtan, UBP nin tutumu.

Meclise girdiğim andan itibaren gördüm ki, bu parti tam bir kurtlar sofrası. Düşene bir tekmenin de en yakın arkadaşlar tarafından vurulduğu bir parti. Önce Aytaç Çaluda meselesi geldi gündeme. UBP, benim kadar sahip çıkmadı Çaluda'ya. Ardından Hüseyin Özgürgün. Ona da benim kadar sahip çıkmadı UBP nin anlı şanlı Milletvekilleri. Meclis kürsüsünden de söylediğim gibi bu parti, koltuk uğruna eski Genel Başkanlarını HP ye satmakta hiç bir beis görmemişti. Her iki Vekil için söylediklerim Meclis tutanaklarında kayıtlıdır.

Ve şimdi de sen. Anlıyorum, partinizde kıran kırana bir Kurultay yarışı var. Ama yıllarını bu partiye harcamış senin gibi birine karşı yapılan bu operasyona adeta sevinen UBP lileri görünce şaşırıyorum.

Sevgili Kardeşim,

Eminim ki şu anda kendini değil aileni düşünüyor ve kahroluyorsun. Üzülme kardeşim. Sana bir Türk atasözünü hatırlatayım. Kurt kışı atlatır ammma yediği ayazı unutmaz. Sen de ailenle birlikte bugünleri atlatacaksın.

Geçmiş olsun Kardeşim...

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21/10/2021 08:32