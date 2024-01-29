Arıklı’dan Talip Atalay’a: Gaza gelip bana karşı aday olmayacaktır

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kanal T Canlı Yayını’nda ilginç açıklamalar yaptı.

YDP’nin 3 Mart’ta kurultaya gideceğini belirten Arıklı, soru üzerine “Bana karşı aday çıkacağını düşünmüyorum. Parti toparlandı ve güçlü ilerliyor” dedi.

Hükümet ortağı DP’de olduğu gibi size karşı da bir hareket var mı? sorusu üzerine Arıklı “Ben Talip Hoca’nın gaza gelerek bana karlı aday olacağını düşünmüyorum. Zaten zor günler geçirdi. Talip Hoca gaza gelip de partinin birlik ve beraberliğini bozacak birisi değil” diye konuştu.