Arıklı’dan Tatar’a yemek uyarısı: KKTC’ye inanıyorsan, yemeğe git, söyle ve ayrıl

Yeniden Doğuş Partisi’nin 8’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Concorde Otel’de şölen düzenlendi.

Şölene parti yetkilileri yanında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel de katıldı.

Şölende ilk olarak Kıbrıs konusuyla ilgili bir karar metni okundu ve iki devletli çözüm politikasına destek verilerek federal çözümün görüşülmemesi gerektiği belirtildi.

Şölende YDP’nin kuruluşundan itibaren görev alanlarla mevcut parti yöneticileri hem geçmişte elde ettikleri başarıları hem de gelecekteki hedeflerini paylaştı.

Şölende yakın geleceğe ilişkin YDP’nin siyasi amaçları da kamuoyuna anlatıldı.

YDP milletvekili Talip Atalay da birlik ve beraberlik mesajı vererek, “İri olursak diri olursak kendini birleştiren, ülkeyi birleştirir” dedi.

Atalay, YDP’nin KKTC’nin geleceğinin mimarı olabileceğini ifade etti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da alın teriyle kurdukları YDP’nin 8’nci yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Arıklı, hükümette önemli işler yaptıklarını belirterek, artık hedefin hükümetin büyük ortağı konumuna gelmek olduğunu ifade etti.

KKTC’nin varlığına inanan bir parti olduklarını belirten Arıklı, geçmişte Annan Planı gibi dayatma süreçlerin bugün kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Arıklı, federal süreçlerin artık geride kaldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Tatar’a hitaben “Orada sakın ola federasyon anlamına gelecek müzakere sürecinin parçası olmayın. Siz de bizim kadar KKTC’ye inanıyorsunuz. Sizden beklentimiz 15 Ekim’de yemeğe gidin, gerekeni söyleyin ve yemekten ayrılın” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da YDP’nin kuruluş yıldönümünü kutlarken yürütmekte olduğu Kıbrıs politikasına destek için teşekkür etti.

Tatar, “Kalplerimiz bir, yüreğimiz bir. Milli davada Anavanımız ve sizlerle birlikte mücadeleye devam edeceğiz” dedi.