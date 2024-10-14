Arıklı'dan UBP'ye ''adayını belirle ve arkasında dur'' çağrısı

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14/10/2024

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Arıklı'dan UBP'ye ''adayını belirle ve arkasında dur'' çağrısı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi’ne bir an evvel Meclis Başkanı için adayını belirleme ve arkasında durma çağrısı yaptı. 

YDP Genel Başkanı Arıklı, YDP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında 

BRT’ye açıklamalarda bulundu 

Arıklı, Meclis Başkanı seçim sürecinde yaşananların da ele alındığı Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, bu konuda kendisine hükümetten çekilme dahil her türlü yetkinin verildiğini belirtti. 

Ulusal Birlik Partisi’nin belirleyeceği adayın arkasında olacaklarını ifade eden Arıklı, Meclis Başkanı bu kez 5’inci turda da seçilemezse, hükümetten çekilmeyi yetkili kurullarına götüreceğini söyledi.

14/10/2024 20:47
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TAGS: erhan arıklı
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