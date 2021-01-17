Arıklı’dan üst kurula tepki…

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin dün akşam aldığı kararlara tepki gösterdi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Arıklı, “Üst Kurul diyor ki Coronadan ölme, evinde açlıktan öl” ifadelerini kullandı.

Arıklı’nın açıklaması şöyle:

Üst Kurul dar gelirlilere demek istiyor ki; Coronadan ölme, evinde açlıktan öl. Çünkü Coronadan ölürsen faturayı ben, açlıktan ölürsen faturayı Hükümet öder.

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17/01/2021 10:12