Arıklı’dan, yedi çalışanı işten durduran Taşel’e “yaptırım kararı”

ads ads ads ads
02/02/2021

ads
Arıklı’dan, yedi çalışanı işten durduran Taşel’e “yaptırım kararı”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, tüm ikazlara rağmen yedi çalışanı işten durduran Taşel’e “yaptırım kararı” aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bakan Erhan Arıklı, “%33 hissesi kamuya ait olan Taşel yönetimi tüm ikazlarımıza rağmen işçi çıkarmış ve yedi aileyi açlığa mahkum etmiştir.

Taşel Bakanlığımıza bağlı bir kuruluştur. Bu işçiler işlerine dönünceye kadar Taşel ile ilgili bütün işlemler durdurulmuş ve Maliye Bakanlığına Taşel LTD’in geriye dönük bütün defterlerinin incelenmesi için yazı yazılmıştır” dedi.

 

02/02/2021 17:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Arıklı’dan, yedi çalışanı işten durduran Taşel’e “yaptırım kararı”, haberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.