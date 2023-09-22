Arıklı’dan YYK’nın yasa çalışmalarına destek…

Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Başkan Feyzi Hansel ile üyeler Hüseyin Gürlek ve Yasemin Saban’dan oluşan Yayın Yüksek Kurulu (YYK) heyetini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabul sırasında YYK Başkanı Hansel tarafından YYK’nın yasa değişikliği çalışmaları ve dış temasları ilgili Bakan Arıklı’ya bilgi verildi.

Bakan Arıklı da YYK’nın ülkenin en önemli kurumlarından biri olduğunu, yaptığı çalışmaları takdirle izlediklerini söyledi.

Arıklı, ülkede daha kaliteli ve üst düzey yayıncılık yapılabilmesi adına Meclis Genel Kurulu'na gelecek yasa çalışmalarına her zaman destek vereceklerini belirterek YYK heyetine çalışmalarında başarı diledi.