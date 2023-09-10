Arıklı:Fenerbahçe stadın adını, 'Atatürk Stadı' olarak değiştirmek için hazırlık yapıyor.Gelde kıskanma...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından, Fenerbahçe'nin yaptığı stadın adını "Atatürk Stadı" olarak değiştirme hazırlığında olduğunu ve bu kararı tebrik ettiğini belirtti. Arıklı "Atatürkün Fenerbahçeli olması onlar için büyük bir gurur kaynağı, bizim içinse kıskanılacak bir durumdur. Şimdi ise, kendi yaptıkları stadın adını, "Atatürk Stadı" olarak değiştirmek için hazırlık yapıyorlar. Gelde kıskanma..." ifadelerini kullandı.



Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

TEBRİKLER FENERBAHÇE... Hasta bir Galatasaraylıyım. En büyük zevkim, ezeli rakibimiz Fenerbahçelileri kızdırmaktır... Evet, GS nin galibiyetleri, şampiyonlukları, hele hele UEFA ve Süper Kupası çok önemli bizim için. Ama ben, Feberbahçelileri iki konuda takdir eder, hatta kıskanırım... Birincisi, Fenerbahçeye kurulan Fetö kumpasında bu camia, Fetö'ye karşı dimdik durdu, Fetö'ye karşı savaştı. Aziz Yıldırıma sonuna kadar sahip çıktı (O dönem). Neticede Fetö'ye ilk yenilgisini FB tattırdı, Türkiyede. İkincisi; Bu camianın katıksız Atatürkçü oluşudur. Atatürkün Fenerbahçeli olması onlar için büyük bir gurur kaynağı, bizim içinse kıskanılacak bir durumdur. Şimdi ise, kendi yaptıkları stadın adını, "Atatürk Stadı" olarak değiştirmek için hazırlık yapıyorlar. Gelde kıskanma... Bize de tebrik etmek düşüyor.