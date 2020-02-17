Arıklı: Keşke, Akıncı böyle talihsiz bir açıklama yapmasaydı

Mecliste İlk sözü YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı. Arıklı, “Gönül isterdi ki Cumhurbaşkanı, muhalefet ve muhalifler de bu toplantıya davet edilsin” dedi.

Akıncı’nın son açıklamalardan sonra Türkiye’deki yetkililerle kolay kolay bir araya gelemeyeceğini savunan Arıklı, “Keşke Sayın Akıncı böyle talihsiz bir açıklama yapmasaydı. Belki bir nebze olsa Cumhurbaşkanı’nın bu toplantıya davet edilmemesini anlarım ama muhalefetin buraya çağrılmaması çok üzücü” şeklinde konuştu.

Arıklı, hükümete “46 yıldır kapalı tuttuğumuz Maraş’ı bir 50 yıl daha mı kapalı tutalım? Hemen yarın Bakanlar Kurulu kararı ile burasını askeri bölge olmaktan çıkarın” diyerek seslendi.

Bu konunun siyasi irade meselesi olduğunu belirten Arıklı, “Bu mevcut irade hükümette yoktur. Mesele şovdur. Seçime endekslidir. Milli bir meselenin seçime malzeme edilmesi üzücü” dedi.

17/02/2020 15:16