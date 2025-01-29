Arıklı’nın kardeşi, YDP’nin dilinin altındaki baklayı çıkardı

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29/01/2025

Arıklı’nın kardeşi, YDP’nin dilinin altındaki baklayı çıkardı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın kardeşi Ayhan Arıklı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve YDP’nin istediklerini açıkladı.

Ayhan Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

KKTC siyasetinde YDP Yükselen yıldız.

 Ortada protokolle  kurulmuş ortak hükümet var.  Protokole uymayan UBP'ye YDP’nin Baston değneği olmasını beklemesin.

Bayındırlık bakanlığının bünyesinde olması gereken kurumlar bayındırlık bakanlığına verilmeli.

Şehir planlama, tapu harita kadastro dairesi bayındırlık bakanlığı bünyesinde olmalı.

İzin dairesi YDP'de ama başkanı UBP'li, 10 kişilik yönetimde 6 UBP'li üye var. Burada da UBP tüm izinleri istediğine dağıtıyor.

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TAGS: haber, kıbrıs, ayhan arıklı
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