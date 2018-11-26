Arıklı'nın konuşması Meclis'te gerginlik yarattı!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı İçtüzüğün 62’nci maddesi uyarınca İmar Yasası altında yayınlanan emirnameler hakkında konuşma yaptı.

Arıklı “emirnamelerin ülkeyi ne hale getirdiğini gayet iyi biliyoruz” diyerek özellikle Girne emirnamesinin Girne’yi içinden çıkılamaz bir hale getirdiğini savundu.

Arıklı Emirnamelerin Meclis’e getirilmemesini de eleştirdi.

Emirnamelerin kısa süreli olduğunu, kısa süreli olmasının da zaruri olduğunu dile getiren Arıklı, hükümet yetkililerini imar planı yapmak, bununla ilgili yasaları geçirmek yerine Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele’ye yeni emirnameler yayımlamakla suçladı ve onları eleştirdi.

İskele Yeniboğaziçi bölgesinde birkaç firmanın elinde yapılmış bitmiş yüzlerce konut, ruhsat alınmış binlerce izin olduğunu dile getiren Arıklı, yayınlanan emirnamelerin bunlara engel olmayacağını, bazı şirketlerin milyonlarca lira kazanacağını kaydetti.

Arıklı İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a elinde hâlihazırda izin olan kaç tane şirket olduğunu sordu, bu sorular yanıtlanmazsa şaibe oluşacağını savundu.

Hükümeti emirnameleri geri çekmeye ve İmar Planı hazırlamaya çağıran Arıklı, konut sektörünün önünün tıkanmaması gerektiğini söyledi.

Arıklı’nın konuşması sırasında, “amacın Kıbrıs Türk topraklarını Rumlara peşkeş çekmek olduğunu” söylemesi ise Genel Kurul’da gerginliğe yol açtı.

