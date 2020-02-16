Arılar iletişim kurmak için dans ediyor

Uzmanlar, iki arı kolonisini inceledi. Arıların anlaşmak için 1528 dans figürü kullandığı belirlendi. Arılar, polen konumu bildirme, yön bildirme, uzaklık bildirme gibi ihtiyaçları için farklı dans figürleri kullanıyor. Figürlerin anlaşılması için bir arı sözlüğü oluşturuldu.

Minnesota Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, arıların birbirleriyle iletişim kurmak için bin 500'den fazla benzersiz dans figürü sergilediğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, bu figürlerden bir sözlük ortaya çıkardı. Sözlük, arazi yöneticilerinin doğal yaşam alanlarını, son yıllarda nüfusu hızla azalan arılar için nasıl daha uygun hale getirebilecekleri konusunda daha geniş bir çalışmanın bir parçası olarak derlenmiştir.

Minnesota Üniversitesi'nden Morgan Carr-Markell liderliğindeki ekip, daha önce gelişmiş arazilerin yerli ve yerli olmayan bitkilerin bir karışımı ile kır bölgesine dönüştürüldüğü Minnesota'daki iki farklı bölgeye iki büyük arı kolonisi getirdi.

Ekip başlangıçta, arazi yöneticilerini yeni arı popülasyonlarını desteklemek için arıları en uygun bitki karışımına yönlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla, arıların farklı polen kaynaklarına nasıl tepki verdiğini incelemek istedi.

Newsweek'te yayımlanan rapora göre, arılar arazi boyunca hareket ettiler ve 'sallantı dansı' olarak tanımlanan alışılmadık davranışlar sergilemeye başladılar.

Bu sallantı dansları, arı grupları kovanın dışında uçarken, tipik olarak sekiz rakamlı bir formasyonda kullanılıyor. Arılar bu sallantıları, diğer üyelerle iletişim kurmak için kullandı ve nereye dönüleceği, en yakın polen kaynağının yönü, ne kadar uzak olduğu gibi bir dizi bilgiyi gösterdi.

1528 dans hareketi buldular

Ekip, iki arı kolonisi arasında beklenmedik bir şekilde karmaşık ve nüanslı bir iletişim sistemi keşfederek 1.528 benzersiz sallantı dans hareketi katalogladı.

Arıların iletişimini analiz eden ekip, arıların en çok Minnesota çayırlarına özgü bitkilerden etkilendiğini ortaya çıkardı. (Posta)

16/02/2020 15:07