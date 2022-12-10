Arıların DNA'sı incelendi: İklim değişikliği nedeniyle strese giriyorlar

Arılar stres yaşıyor mu? İngiltere'de araştırmacılar, yaban arılarının DNA'sını inceledi. Arıların iklim değişikliği nedeniyle strese girdiği, bunun da vücutlarının biçiminin değişmesine neden olduğu tespit edildi.

Imperial College London Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaban arılarının DNA'sını inceledi.

Araştırma için Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nin böcek koleksiyonundan yararlanıldı. Koleksiyonda yer alan 100'den fazla yaban arısının DNA'sı analiz edildi.

Arıların yaşadıkları stresin nedenleri araştırıldı. İnceleme iklim değişikliğinin hayvanlarda strese yol açtığını ortaya koydu.

Vücut şekilleri ve kanat asimetrisi hayvanların stresini belirliyor

Araştırmacılar, vücut şekilleri ile kanatlarındaki asimetrinin, stres göstergesi olduğu görüşünde.

Kanatlardaki asimetri ile arıların yaşadıkları dönemdeki meteorolojik veriler karşılaştırıldı.

İklimdeki değişkenliğin, arıları olumsuz etkilediği ve vücut yapılarını

bozduğu belirlendi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre, dünyadaki gıda üretiminin üçte biri arılara bağlı. Çünkü dünyadaki ekosistem için tozlaşma şart.

Bu görevi de çoğunlukla arılar yerine getiriyor. Böyle önemli bir konumdaki arıların nüfusu 10 yıldır azalıyor. Bunun en önemli sebebi de böcek ilacı kullanımının artması ve parazitler.

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10/12/2022 16:47