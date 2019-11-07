Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına bu hafta Cihangir ile devam etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini, bu hafta Cihangir ile sürdürdü.

Bu çerçevede, 6 Kasım 2019 tarihinde zeytin yetiştiriciliği (bakımı, budanması, gübrelenmesi)hastalık ve zararlıları ile mücadele konulu eğitim gerçekleştirildi.

BRT

07/11/2019 16:05