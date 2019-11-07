Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına bu hafta Cihangir ile devam etti
Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini, bu hafta Cihangir ile sürdürdü.
07/11/2019
|
|
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini, bu hafta Cihangir ile sürdürdü.
Bu çerçevede, 6 Kasım 2019 tarihinde zeytin yetiştiriciliği (bakımı, budanması, gübrelenmesi)hastalık ve zararlıları ile mücadele konulu eğitim gerçekleştirildi.
BRT