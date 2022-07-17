Aris, Gervinho'yu kadrosuna kattı

Yunanistan ligi ekiplerinden Aris, Gervinho ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

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17/07/2022

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Aris, Gervinho'yu kadrosuna kattı

Aris'ten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle geçen sezonun büyük bölümünde forma giyemeyen Gervinho'nun bordo-mavili ekipte bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu.

Trabzonspor formasıyla 13 maçta süre alan Fildişi Sahilli oyuncu, 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Trabzonspor'dan KAP açıklaması

Bordo-mavili takımdan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 1.100.000.-EUR tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir."

17/07/2022 11:44
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TAGS: Aris, Gervinho
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