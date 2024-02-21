'Aris Limassol' futbol takımı oyuncuları yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu

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21/02/2024

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'Aris Limassol' futbol takımı oyuncuları yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu

“Aris Limassol” futbol takımının oyuncularının, yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldukları bildirildi.

Politis gazetesi, 20 kadar futbolcu ile kulüp personelinin, kulübün düzenlediği bir etkinliğe katıldıktan sonra gıda zehirlenmesi semptomları gösterdiğini ve hastaneye kaldırıldığını yazdı.

Haberde, AEL ile yapılacak maç öncesinde yaşanan bu durumla ilgili polise şikayette bulunulduğu ve polisin, olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

21/02/2024 11:26
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TAGS: Aris Limassol, güney kıbrıs, zehirlenme, futbol takımı oyuncuları
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