Arısal, çözümsüzlüğün, yönetişim ve ekonomi politikalarının performansı üzerinde yarattığı etkileri değerlendirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından düzenlenen “Kıbrıs’ta Çözüm Ekseninde Ekonomi” başlıklı panel, dün akşam KTÖS Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Saat 18:30'da başlayan etkinlikte, ekonomi alanında uzman isimler Mustafa Besim, İzge Arısal, Berkan Tokar, İpek Borman ve Mertkan Hamit konuşmacı olarak yer aldı. Panele CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, bazı MYK Üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

Ekonomik ve Sosyal Politikalar Uzmanı İzge Arısal, çözümsüzlüğün, yönetişim ve ekonomi politikalarının performansı üzerinde yarattığı etkileri uluslararası yönetişim göstergeleri ve örnekler ışığında değerlendirerek, uluslararası ticaret sistemlerine ve Avrupa Birliği gibi bölgesel yapılara entegrasyonun, yönetişim kalitesinin artmasında katalizör görevi gördüğünü vurguladı. Ekonomik entegrasyon ve yönetişimin bir döngü halinde birbirini desteklediğini ancak başlangıç noktasının çoğunlukla ekonomik entegrasyon süreci olduğuna değinen Arısal, Dünya Bankası tarafından derlenen Dünya Yönetişim Göstergelerine referans göstererek, Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye örnekleri bağlamında ekonomik entegrasyon ile yönetişim arasındaki pozitif ilişkiyi ortaya koydu. Uluslararası ticaret ağlarına dahil olunmamasının, Dünya Bankası ve IMF gibi küresel kuruluşlar tarafından sağlanan yapısal reform programları ile kapasite geliştirme destekleri faydalanılamamasının ve bölgesel ölçekli altyapı yatırımlarına katılamamasının, Kıbrıs Türk ekonomisi ve yönetişim kapasitesi üzerinde geriye döndürülmesi zor çözülmeler yarattığını söyledi.