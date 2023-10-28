80 dönümlük alandan 750 ton silaj mısır ürünü alındı

Gazimağusa Belediyesi, Atık Su Arıtma Tesisi’nden çıkan suyla üretilen mısırların hasatını yaptı.

Gazimağusa Belediyesine ait Kanalizasyon Atık Su Arıtma Tesisi’nden elde edilen arıtılmış suyla Çanakkale ile Güvercinlik arasındaki bölgede yetiştirilen mısır bitkisinin hasatı bugün yapıldı.

Gazimağusa Belediyesinin desteğiyle Üretici Yılmaz Gazioğlu tarafından hayvan yemi yapımında kullanılmak üzere 80 dönümlük arazide yapılan mısır üretiminden yaklaşık 3 milyon TL değerinde 750 ton silaj mısır ürünü alındı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser ve Çanakkale Muhtarı Abbas Mendeli ile birlikte hasatı yapılan tarlayı ziyaret ederek üretici Yılmaz Gazioğlu ile görüştü.

Başkan Uluçay bölgeyi ziyaretinde yaptığı konuşmada, daha önce Atık Su Arıtma Tesisi’nden çıkan suyun Çanakkale Göleti’ne verildiği için göletin ekolojik dengesinin bozulduğunu, Temmuz ayından beri arıtılan suyun yem yetiştiriciliğinde kullanılmasının hem göletteki ekolojik dengeyi koruduğunu hem de bu suyun ekonomik olarak katma değere dönüştürdüklerini belirtti. Başkan Uluçay, tesisten gelen suyun düştüğü eski Rum havuzlarını da gezerek, arıtılmış suyun bu alanda depolanması konusunda girişimler yapacağını, atık su arıtma tesisinin 4 bin ton olan kapasitesine rağmen 5 bin 500 ton su girişi olduğunu bu konuda girişim yaptıklarını, ayrıca vidanjörlerin tesiste boşaltım yapacağı platformu hazırladıklarını, tesisten çıkan katı atığın gübre olarak kullanılacağını da ifade etti. Başkan Süleyman Uluçay, bundan sonraki üretimlerde suyun kullanımının belli bir ücreti olacağını, kendi yemini üretmek isteyen hayvancılara suyu vereceklerini ve tüm taraflara fayda sağlayacak bir ekonomik döngü sağlanacağını belirtti.

Üretici Yılmaz Gazioğlu, Türkiye’den su gelmeden önce yonca üretimi yapma denemesi olduğunu ancak suyun kalitesinin kötü olmasından dolayı başarılı olamadığını ifade ederek, “Süleyman Başkanımız bize destek vererek bizi motive etti ‘gelin bu suyu değerlendirelim’ dedi. Suyun tahlilini yaptık güzel kaliteli bir su olduğunu gördük, 3 dönüm yerine 80 dönüm ektim ve başardık, bizi motive ettiğiniz için size teşekkür ederim.“ dedi. Gazioğlu, daha sistemli olarak suyun kullanılabilmesi için suyun bir yerde toplanması ve oradan dağıtılması gerektiğini, suyun düzensiz geldiği için mandırada kuyuda suyu depolayıp o şekilde sulama yaptığını aktardı. Suyun Rum zamanından kalma havuzların izole edilip orada biriktirilmesi önerisini yapan Gazioğlu,suyu tüm hayvancıların oradan alabileceğini söyledi. Gazioğlu, ilk tecrübeleri olmasına rağmen çok iyi verim aldıklarını, her dönüm için 9,5 ton silaj mısır hasatı yaptıklarını, toplamda ise 750 ton ürün aldıklarını aynı miktarda ürünü Türkiye’den ton başına 4500 TL fiyatla alabilecekleri bilgisini verdi.