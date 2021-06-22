Arıza yaşayan uzay teleskobu Hubble, onarım girişimlerine yanıt vermiyor

Hubble 1990’da uzaya fırlatıldı ve hemen evreni incelemeye başladı. Dünya yörüngesindeki gözlemevi; yıldızların doğumlarını ve ölümlerini görüntüledi, Plüton’un etrafında yeni aylar keşfetti ve Güneş Sistemimizde hızla ilerleyen iki yıldızlararası nesneyi izledi. Gökbilimcilerin evrenin yaşını ve genişlemesini hesaplamasına yardımcı oldu. 13.4 milyar ışık yılı uzaklıktaki galaksileri tespit etti.

Ancak teleskobun yük bilgisayarı 13 Haziran’da aniden çalışmayı durdurdu. 1980’lerde inşa edilen bu bilgisayar Hubble’ın beyni gibi. Uzay aracındaki tüm bilim araçlarını kontrol edip izliyor. NASA mühendisleri de sorunu tam olarak belirlemek için teleskoptan gelen verileri analiz etmeye başladı; ama bilgisayarın neden durduğunu hâlâ çözemediler.

NASA’NIN GİRİŞİMLERİNE YANIT VERMİYOR

NASA, 14 Haziran’da bilgisayarı yeniden başlatmayı denedi ve başarısız oldu. İlk veriler, sorunun bozulmakta olan bir bellek modülünden kaynaklanabileceğini gösterdi, bu nedenle Hubble ekibi teleskoptaki üç yedekleme modülünden birine geçmeyi denedi. Ancak yeni modülü başlatma komutu da işe yaramadı.

Geçtiğimiz hafta, Hubble ekibi hem mevcut modülü hem de yedeği çevrimiçi duruma getirmeye çalıştı ve her iki girişim de başarısız oldu. NASA, yaptığı açıklamada Hubble operasyon ekibinin sorunu daha da izole etmek için sistem hakkında testler yapacağını ve daha fazla bilgi toplayacağını söyledi.

İLK ARIZASI DEĞİL

Bu, Hubble’ın ilk arızası veya güncelleme ihtiyacı değil. Bu yıl mart ayında, bir yazılım hatası yaşayan teleskop NASA’nın müdahalesiyle tekrar çevrimiçi hale getirdi. Ayrıca şimdiye kadar, astronotlar sorunları çözmek veya eski parçaları değiştirmek için beş kez gözlemevini ziyaret etti.

2009’da gerçekleşen bir tür Hubble servis görevinde de iki arızalı aleti onarıldı ve teleskoba yeni bir bilgisayar, yeni piller, yeni yalıtım, yeni bir kamera ve bir spektrograf verildi.

Astronotlar, eskiyen parçaları değiştirerek veya geliştirerek, Hubble’a yeni yetenekler kazandırdılar. Bu nedenle teleskop, lansmanından 30 yıl sonra bile çığır açan çalışmalara imza atıyor. Bununla birlikte, bu defaki arıza için NASA’nın astronot göndermesi pek olası değil.

NASA ayrıca Kasım ayında yörüngeye yeni bir uzay teleskobu fırlatmayı planlıyor. James Webb Uzay Teleskobu adı verilen yeni gözlemevi, Hubble’ınkinden yaklaşık 15 kat daha büyük bir görüş alanına sahip olacak.

JWST’nin Hubble’ın yerini alması amaçlanmasa da eski uzay teleskobu sonsuza kadar çalışmaya devam edemeyecek. Astronotlar, 2009’daki görevleri sırasında teleskobu devre dışı bırakma zamanı geldiğinde Hubble’ı Dünya atmosferine itebilecek bir cihaz da kurdular.

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22/06/2021 11:42