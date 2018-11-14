Arızalanan Arabaya Arkadan Çarptı: 1 Yaralı

Lefkoşa’da bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 08.30 sıralarında Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde Rıfat Tuğsal (E-48), yönetimindeki PE 774 plakalı pickup araç ile, arızalandığı için durmak zorunda kalan Ercan Doğan (E-28) yönetimindeki ZMJ 986 plakalı araca arkadan vurdu.

Kaza sonucu ZMJ 986 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tuğçe Tekin Doğan (K-26) hafif yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisi sonrasında kontrol altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.