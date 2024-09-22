Arızalanarak çalan sirenler Kissonerga sakinleri arasında kargaşa yarattı

ads ads ads ads
22/09/2024

ads
Arızalanarak çalan sirenler Kissonerga sakinleri arasında kargaşa yarattı

Teknik bir arızadan dolayı dün sabah saat 04.00’te çalan Rum Sivil Savunma Teşkilatı’na ait sirenler Baf’ın Kissonerga köylüleri arasında kargaşa yarattı.

Alithia’nın haberine göre Rum Sivil Savunma Teşkilatı Basın Sözcüsü Panayotis Liasidis Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, Kissonerga’daki siren sisteminin teknik bir arıza nedeniyle devreye girdiğini, halkın korkmasını gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.

Liasidis, bakımını düzenli yaptıkları mevcut siren sistemini daha modern bir sistemle değiştirmek istediklerini ve bunun için başka ülkelerdeki sistemleri incelediklerini anlattı.

22/09/2024 11:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Kissonerga, siren, haber
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.