Arızalı hız radarıyla ilgili polisten açıklama geldi

Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde bulunan arızalı sabit radar konusunda Polis Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Halkımızın Bilgisine

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde Düzova köyü girişinde bulunan sabit radarın sürekli flaş patlattığı ve yavaş giden araçlar dahil fotoğrafının çekildiği yönünde sosyal medyada haberler yer almaktadır. Yapılan incelemede, sorunun elektrik arızasından kaynaklandığı ve makinenin sadece flaş patlattığı tespit edilmiştir. Arızadan dolayı herhangi bir fotoğraf çekimi yapılmadığı gibi hız limit aşımına bağlı herhangi bir ceza uygulaması yapılmayacaktır. Ancak arıza giderildiğinden dolayı, bu güzergahı kullanan sürücülerin söz konusu noktadaki hız limitine uymaları önemle rica olunur.





22/10/2019 09:03