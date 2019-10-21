Arızalı sabit radar alay konusu oldu

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde bulunan bir sabit radar arızalandı. Sosyal medyada alay konusu olan sabit radar anayolu kullanan herkesin fotoğrafını çekiyor. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan bölge insanı Düzova’nın girişinde bulunan sabit radarın sabahın erken saatlerinden beri anayoldan geçen her aracın fotoğrafını çektiğini aktardı. Anayolu kullanan birçok vatandaş sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda 65 KM hızdan daha yavaş gitmesine rağmen radarın fotoğraf çektiğini belirtti. Öte yandan radarın çektiği fotoğrafların ceza olarak gönderilip gönderilmeyeceği ise merak konusu.

21/10/2019 15:19