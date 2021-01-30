Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’ne Kayıt Yaptırma İsteyenler İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesindeki “Arizona Üniversitesi Kıbrıs Global Kampüsü”ne kayıt yaptırmak isteyenler için son başvuru tarihinin 15 Şubat olduğu açıklandı.

Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’nden yapılan açıklamada, yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, 1’inci, 2’nci ya da 3’üncü sınıflarda yatay geçiş yapma hakkına sahip oldukları belirtildi.

Tüm KKTC, TC ve yurtdışındaki tanınırlığı olan üniversitelerden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, yeni öğrenci adayları gibi, Arizona öğrencilerinin faydalandığı özel burs ve imkanlardan yararlanma şansına sahip olacakları ifade edilen açıklamada, başvuruda bulunacak öğrencilerin, transkriptlerinin genel ortalamasının, 4 üzerinden 2,5 ve üzeri olması gerektiği ve İngilizce yeterlilik noktasında ise IELTS’de 6.0 ve üzeri, TOEFL’da ise 70 ve üzeri puana sahip olması gerektiği kaydedildi.

Aday öğrencilerin başvuru ve detaylı bilgi için, arizona.gau.edu.tr web adresi, [email protected] mail adresi ya da +90 548 855 1111 numaralı Whatsapp bilgi hattına başvurabileceği bildirildi.

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30/01/2021 14:49