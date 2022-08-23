Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na 12 yıl hapis istemi

Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fernandez de Kirchner'ın 12 yıl hapsi istendi. Savcı, Fernandez de Kirchner'ı "yasa dışı bir örgütün lideri" olmak ve kamu mallarını yolsuzlukla yönetmekle suçladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı hakkında hapis cezası istenmesine hükümet ve çevrelerinden sert tepki geldi.

Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'ın, hakkında görülen yolsuzluk davasında 12 yıl hapsi ile ömür boyu kamu görevinden alıkonulması talep edildi.

Eski Cumhurbaşkanı'nın kamu görevlerinden ömür boyu men edilmesini isteyen Luciani, ayrıca, 12 sanıktan yolsuzlukla elde edildiği gerekçesiyle yaklaşık 1 milyar dolar müsadere edilmesini talep etti.

Luciani, mahkemede yaptığı konuşmada, "Adalet olmadan düzen ve sosyal barış olmaz. Bugün toplum adalet istiyor. Bu sizin elinizde sayın hakimler, temsili bir ceza kurumların güvenini yeniden kazanması için ilk adım olabilir. Sayın hakimler, an bu andır, ya yolsuzluk ya adalet." ifadelerini kullandı.

Fernandez de Kirchner hakkında hapis cezası istenmesine hükümet ve çevrelerinden sert tepki geldi.



Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Fernandez de Kirchner hakkındaki dava "yargı ve medya zulmü" olarak nitelendi ve eski Cumhurbaşkanına yöneltilen suçlamaların kanıtlanmadığı ifade edildi.

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23/08/2022 09:33