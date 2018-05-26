Arjantin futbol federasyonları Rus kadınlardan özür diledi

Arjantin futbol federasyonu, tarafından çalışanlar, futbolcular ve taraftarlar için düzenlenen 2018 Dünya kupası kitapçığının içerisinde ki bölümlerden birisi olan “Rus kadınlar nasıl ayartılır” başlıklı kısım için Rus kadınlardan özür diledi

Arjantin Futbol Federasyonu, Rusya’da oynanacak olan 2018 Dünya Kupası’na gidecek olanlar için hazırladığı kitapçıkta ki “Rus kadınlar nasıl ayartılır” başlıklı bölümden dolayı Rus kadınlarından özür diledi. Federasyon bu bölümde gidecek olanlara tavsiyeler vermekten geri durmadı.

Rus dilinin ve kültürünün de yer aldığı kitapçıkta, “Onlara değer verdiğinizi gösterin. Kendi imajınıza da özen gösterin. Rus kadınlar erkekler tarafından obje olarak görülmekten vesürekli olarak rahatsız edilmekten hoşlanmazlar. Birçok erkek güzel oldukları için onlarla beraber olmak isterler. Bu yüzden onlara toplum için aptalca seks soruları sorarlar. Onlar için seks oldukça özeldir ve toplum içerisinde konuşulması doğru değildir. Eğer bir kadın tarafından reddedilirseniz üzülmeyin. Rusya’da birçok güzel kadın vardır ve hepsi size uygun olmaya bilir. Seçimlerinizde dikkatli olmaya çalışın” ifadelerine yer verildi.

Kitapçığa gelen tepkilerden sonra Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), tarafından soruşturma başlatıldı ve bu bölümün sadece bir baskı hatasından ibaret olduğunu belirtti. Ayrıca bu düşüncelerin AFA ve Başkan Claudio Tapia olmak üzere hiçbir yöneticinin gerçek düşüncelerini yansıtmadığını söyledi. Tapia Başkentte bulunan bir Rus evine ziyaret gerçekleştirerek kişisel olarak özürlerini iletti.

Daha önce dünya kupasını iki defa kaldırmayı başarmış olan Arjantin 2018 Dünya kupasında Rusya’da Nijerya, İzlanda ve Hırvatistan’la karşılaşacak. Rusya’da oynanacak olan karşılaşmalar için 40 bin sporsever bilet almış durumda.

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