Arjantin grubu zirvede bitirdi

FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin, Polonya'yı 2-0 mağlup etti ve grup lideri olarak son 16 turuna kaldı.

FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu maçları tamamlandı.

Son maç gününde Polonya ile Arjantin karşı karşıya geldi.

Stadyum 974'te oynanan müsabakada Hollandalı Danny Makkelie düdük çaldı.

Müsabaka, 2-0'lık Arjantin üstünlüğüyle noktalandı.

Tangoculara zaferi getiren golleri 46. dakikada Mac Allister ve 67. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

Lionel Messi, 39. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda kaleci Szczesny'yi geçemedi.

Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Arjantin, grup lideri olarak son 16 turuna çıktı ve Avustralya ile eşleşti.

4 puanlı Polonya ise, kendisiyle aynı puana sahip Meksika'nın önünde averajla ikinciliğl elde etti.

Son 16 turuna yükselen Polonya, Fransa ile eşleşti.

Bu habere tepkiniz:



30/11/2022 23:13