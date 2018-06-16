Arjantin ile İzlanda berabere kaldı

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Arjantin ile İzlanda 1-1 berabere kaldı. Rusya’da gerçekleştirilen 2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Arjantin, turnuvadaki ilk maçında İzlanda ile karşılaştı. Moskova’da Spartak Stadyumu’nda oynanan maça hızlı başlayan Arjantin, 19. dakikada Sergio Agüero’nun golüyle 1-0 öne geçti. İzlanda ise karşılık vermekte gecikmedi ve 23. dakikada Finnbogason’un fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı. (1-1) 63. dakikada Agüero’nun ceza sahası içinde yerde kalmasıyla kazanılan penaltı atışını kullanan Messi’nin şutunu kaleci Halldorsson kurtardı. Müsabakanın geri kalanında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.