Arjantin sermaye kontrolü uygulamaya başladı

Arjantin hükümeti yerel para birimi Peso'nun değer kaybetmesiyle ihracat yapan şirketlere dövizlerini Arjantin'e getirme zorunluluğu getirdi ve yerel şirketler ile bankaların döviz alımını kısıtladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, yıl sonuna kadar döviz bozduracak ve yurt dışına yapılan döviz aktarımlarında kullanacak bankalar ile ihracat yapan şirketler Arjantin Merkez Bankası'ndan (BCRA) izin almak zorunda olacak.

Ama Arjantin'de 'corralito' olarak bilinen, bankalarındaki hesaplarından dolar çekecek bireylere aylık 10 bin dolar limiti getirildi.

Kararnamede, piyasalardaki belirsizlik nedeniyle 'olağanüstü önlemlere ihtiyaç duyulduğu' belirtildi.

Ekonomist Murat Sağman, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Arjantin'in sermaye kontrolüne gitmesinin 'Türkiye gibi kırılgan gelişmekte olan ülkeler için iyi bir haber olmadığı' yorumunu yaptı.

Ekonomist Dr. M. Murat Kubilay Twitter hesabından, "Yüksek faiz, döviz satışı ve IMF anlaşmasına rağmen Arjantin havlu attı. Sermaye serbestisi sınırlandırıldı. Kredi notu iflas seviyesine zaten indirilmişti. Israrla Türkiye'nin asla bir Venezuela olmayacağını belirtmiştim, ama maalesef Arjantin olabilir" dedi.

Ekonomist Emre Alkın da "Arjantin'de kambiyo kontrolüne geçiş başladı. Gelişen ülkelere bakış açısını radikal şekilde değiştirecek olumsuz bir gelişme" yorumunu paylaştı.

Ön seçim sonrası düşüş

Arjantin'de 27 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine katılacak adayları belirlemek için yapılan ön seçimlerde Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin beklenenden düşük performans sergilemesiyle Arjantin peso'su da dörtte birden fazla oranda değer kaybetmişti.

Macri, yabancı yatırımcıların gözdesi bir liderdi. Bölgeyi yakından takip eden gözlemciler, Macri'nin 27 Ekim'deki devlet başkanlığı seçimlerinde kaybedebileceği yorumunu yapıyor.

Macri, ön seçimlerdeki kayıptan sonra yeni bir ekonomi paketi açıklamıştı.

Macri, çalışanların maaşlarından kesilen gelir vergisini indirmeyi, kamu yardımlarını artırmayı, benzin fiyatlarına 90 gün zam yapmamayı vadetti.

Açıklama sonrası Arjantin pesosu ve devlet tahvilleri değer kaybetti.

Arjantin'de 2001 yılında ülkenin iflasına yol açan ekonomik krizden beri para birimi, hisse senetleri ve devlet tahvilleri bu kadar yüksek bir değer kaybı yaşamamıştı.

Arjantin çok uzun zamandır ekonomik sorunlarla boğuşuyor.

Ülke ekonomisi resesyonda, enflasyon ise yüzde 22 seviyesinde.

2015 yılında ülke ekonomisini liberal ekonomik reformlarla kalkındırma sözü veren Macri ise vaatlerini gerçekleştirebilmiş değil.

Diğer yandan ülkenin eski lideri Cristina Fernández de Kirchner'in ismi ülkenin en büyük yolsuzluk soruşturmasında geçiyor.

Geçen yıl Uluslararası Para Fonu (IMF), Arjantin'e 57 milyar dolar kredi vermişti. Bu, IMF'in tarihinde verdiği en büyük krediydi.

Arjantin'de bir adayın devlet başkanı seçilebilmesi için, seçimlerin ilk turunda geçerli oyların yüzde 45'ini alması veya en yakın adaydan yüzde 10 oranında fazla oy olarak, geçerli oyların yüzde 40'ına ulaşması gerekiyor.

Aksi halde seçimlerin ikinci turu yapılıyor.