Arjantin tur biletini penaltılarla aldı

Lusail Stadı'nda oynanan mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu yönetti. TRT1, TRT 4K, trtspor.com.tr'den yayınlanan maçta Arjantin güldü. "Tangocular" seri penaltı atışları sonucunda Hollanda'yı 4-3 mağlup etti ve yarı finale çıktı.

Hollanda'yı 35'te Nahuel Molina ve 73'te Lionel Messi'nin penaltı golüyle deviren Arjantin yarı final biletini kaptı. Dünya Kupası tarihinde Arjantin formasıyla 10 gole ulaşan Messi, Gabriel Batistuta'nın rekoruna ortak oldu. Hollanda'nın golleri ise 83 ve 90+11'de Beşiktaşlı yıldız Wout Weghorst'tan geldi.

Arjantin yarı finalde Hırvatistan ile eşleşti.

Louis van Gaal yönetimindeki Hollanda maça; Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, Blind, De Roon, De Jong, Gakpo, Bergwijn, Memphis ilk 11'iyle başladı.

Arjantin ise sahaya; E. Martinez, Molina, Romero, Otamendi, L. Martinez, Acuna, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez 11'iyle çıktı.

Arjantin, 35. dakikada Lionel Messi'nin asistinde Nahuel Molina'nın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Lionel Messi, 73. dakikada kazanılan penaltıda topu ağlarla buluşturdu. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihinde Arjantin formasıyla 10 gole ulaşan Messi, Gabriel Batistuta'nın rekoruna ortak oldu.

Weghorst oyuna girdi, maçın seyri değişti

Hollanda için kırılma anı 78. dakikada Beşiktaşlı Wout Weghorst'un oyuna girmesi oldu.

Hollanda, umutlandığı golü 83. dakikada attı. Sağ kanattan Berghuis'in yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Weghorst kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-2.

Hollanda, iki dakika sonra ise ikinci golüne yaklaştı. Arjantin ceza sahasında savunmadan seken topu önünde bulan Berghuis çok sert vurdu, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90+11. dakikada Hollanda beraberlik golünü buldu. Hollanda, Arjantin ceza yayı önünden serbest vuruş kazandı. Koopmeiners'in yerden ceza sahasına attığı pası kontrol eden Weghorst'un yakın mesafeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.

Mücadelenin 90 dakikası 2-2 sona erdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca karşılaşmada penaltı atışlarına geçildi.

Arjantin'de Messi, Paredes, Montiel ve Lautaro Martinez penaltı atışlarını gole çevirdi. Tangocular'da Fernandez, penaltı atışından yararlanamayan isim oldu.

Hollanda'da Van Dijk ve Berghuis'un penaltı atışlarında kaleci Martinez yaptığı kurtarışlarla gol izni vermedi. Koopmeiners, Weghorst ve Luuk De Jong ise penaltı atışlarını gole çevirdi.

Penaltılarda rakibine 4-3'lük üstünlük sağlayan Arjantin, adını yarı finale yazdırdı.

Son bölümde gergin anlar

Mücadelenin son dakikaları oldukça gergin geçti. Arjantinli Paredes'in Ake'yi Hollanda yedek kulübesinin önünde sert bir müdahale ile indirmesiyle gerginlik başladı. Hollandalı yedek oyuncular sahaya girdi, Arjantinli oyuncular ve yedek kulübesi de olaya dahil olunca gerginlik büyüdü.

Yaklaşık 2 dakika süren gerilim sonrasında hakem Paredes'e sarı kart gösterdi.

Weghorst'un attığı ikinci golün santrasından sonra da iki takım oyuncuları ve yedek kulübeleri birbirine girdi. Gerginlik birkaç dakika sürdü.

Maçın bitiş düdüğünün ardından da iki takım oyuncuları arasında bir süre gerginlik yaşandı.

Messi, Batistuta'yı yakaladı

Lionel Messi, Hollanda'ya attığı golle Dünya Kupası'nda en çok gol atan Arjantinli futbolcu olan Gabriel Batistuta'yı yakaladı.

Futbol kariyerindeki 1001. maçına çıkan Messi, Dünya Kupası'nda 10 golü bulunan Batistuta'nın rekorunu egale etti.

Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 88 bin 235 kişinin izlediği açıklandı.

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10/12/2022 09:16