Arjantin ve Şili'de Tam Güneş Tutulması İzlendi
Güney Amerika ülkeleri Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması gözlemlendi.
15/12/2020
Güney Amerika ülkeleri Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması gözlemlendi.
Arjantin'in Rio Negro ve Neuquen eyaletlerinde, Şili'de ise Araucania bölgesinde net görülen yaklaşık 1,5 saat süren tutulmada, ay ortalama 2 dakika boyunca güneşi tamamen kapladı.
Tutulmanın tam görüldüğü bölgede yaşayanlar tarafından heyecanla izlenen tutulma sırasında gün ortasında hava karardı.
Güneş tutulması, Arjantin'in orta kesimlerinde kısmi olarak görüldü.
Bölgede bir sonraki güneş tutulması 2048'de görülebilecek.