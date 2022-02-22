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Arjantin'de 6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Jujuy eyaletinde Abra Pampa kentinin 58 kilometre batısı olduğunu duyurdu.

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22/02/2022

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Arjantin'de 6 büyüklüğünde deprem

Arjantin'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Jujuy eyaletinde Abra Pampa kentinin 58 kilometre batısı olduğunu duyurdu.

USGS, depremin yerin 242 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybının olup olmadığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

22/02/2022 10:03
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TAGS: Arjantin
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