Arjantin'de G-20 Zirvesi Öncesi Bombalı Saldırılar

Başkentte, dün bir anıt ile yolsuzluk soruşturması yürüten Yargıç ClaudioBonado'nun evinin önünde bombalı saldırılar düzenlendi. Anıt önünde bomba patlatan saldırganın yaralandığı saldırılarda, başka yaralanan veya hayatını kaybeden olmadı.



Saldırıların, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek G-20 Zirvesi öncesi yaşanması dikkati çekti.



Güvenlik Bakanı PatriciaBullrich, saldırıların ardından düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.



Bullrich, şüphelilerin evlerinde patlayıcı madde ile el yapımı bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini söyledi.



Başkent Buenos Aires'de 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi üst düzey liderlerin katılması bekleniyor.