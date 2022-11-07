Arjantin'de gergin final: 11 kırmızı kart!

Arjantin Şampiyonlar Kupası finali eşine az rastlanır mücadeleye sahne oldu. Boca Juniors ile Racing'in karşı karşıya geldiği karşılaşmada tam 11 kırmızı kart çıktı.

Arjantin Şampiyonlar Kupası nefes kesen bir finale sahne oldu. Normal süresi 1-1 biten maçta Racing Club, Boca Juniors'ı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Ancak gecenin ön plana çıkanı gösterilen kırmızı kartların sayısı oldu.



Racing Club orta saha oyuncusu Carlos Alcaraz'ın uzatmalarda galibiyeti getiren golü sonrası ortalık bir anda karıştı. Alcaraz'ın rakip tribünler önünde sevinmesi gerginliğe yol açtı ve hakem Facundo Tello yaşananların ardından kırmızı kartına başvurdu. Alcaraz'ı oyun dışına gönderilirken arbedenin ardından Bocalı oyunculara beş kırmızı kart çıktı.



Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda düdük çalacak olan Tello, maç boyunca Boca oyuncularına toplam yedi kırmızı kart ve Racing futbolcularına ise üç kırmızı kart gösterdi.



Boca: 90+5' Villa, 90+7' Ibarra, 100' Varela, 120+5' Advincula, 120+6' Zambrano, 120+6' Galvan, 120+7' Gonzalez, 120+10' Benedetto



Racing: 90+5' Carbonero, 120+4' Alcaraz, 120+6' Galvan

Facundo Tello, Boca Juniors Teknik Direktörü Hugo Ibarra’ya da itirazdan dolayı kırmızı kart göstererek toplamda 11 kez kırmızı kartına başvurmuş oldu.

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07/11/2022 09:49