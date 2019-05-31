Arjantin'de halk hükümete karşı beşinci kez genel grevde

Arjantin’de Devlet Başkanı Mauricio Macri hükümetine karşı düzenlenen genel grev nedeniyle başkent Buenos Aires’te toplu taşıma araçlarının yanı sıra havaalanlarında hizmet verilmedi. Genel Çalışma Konfederasyonunun çağrısıyla ülke çapında önceki gece itibariyle başlayan genel greve çok sayıda sendika katıldı.

BirGün'ün haberine göre Buenos Aires’in çeşitli yerlerinde hükümet karşıtı protesto ve yürüyüşler düzenlendi. Ülkenin Ulusal Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich de bu grevin, Macri hükümetine karşı düzenlenen beşinci genel grev olduğunu hatırlatarak, “Grevlerden bıktık, ikide bir grev yapıyorlar. Sendikaların desteklediği bir parti hükümetin başına geçmeyince sürekli grev yapıyorlar” dedi. Sendikaların açıklamasında ise, “Hükümet kemer sıkma politikalarını derinleştirme ve 470 milyar peso tasarruf etme kararı aldı, bu, Arjantin emekçilerinin sırtına yıkılıyor” dendi. Açıklamada enflasyonun en yoksul kesimler için artı açlık anlamına geldiği ve binlerce ailenin her gün yiyecek bulamaz durumda olduğu belirtildi.

Sosyal politikaların hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Arjantin’de sağcı Macri hükümeti son olarak IMF ile anlaşma imzalamış ve borç karşılığı daha fazla kemer sıkma taahhüdünde bulunmuştu.