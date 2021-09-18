Arjantin'de kabine değişti

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18/09/2021

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Arjantin'de kabine değişti

Arjantin'de geçen pazar düzenlenen parlamento ön seçimlerinde iktidarın oy oranının düşmesiyle hükümet bloğunda baş gösteren siyasi krizde kabineden 5 bakan değişti.

Arjantin resmi haber ajansı TELAM'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Dışişleri, Ulusal Güvenlik, Eğitim, Tarım ile Bilim ve Teknoloji bakanlıklarında değişikliğe gitti.

Dışişleri Bakanlığı görevine Bakanlar Kurulu Başkanı Santiago Cafiero, Ulusal Güvenlik Bakanlığına Anibal Fernandez, Tarım Bakanlığına Julian Dominguez, Eğitim Bakanlığına Jaime Perczyck, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına Daniel Filmus getirildi.

Ayrıca, Bakanlar Kurulu Başkanlığına, Cafiero'nun yerine Tucuman Valisi Juan Manzur atandı.

Yeni bakanların pazartesi günü yemin ederek görevlerini teslim alması bekleniyor.

18/09/2021 10:18
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TAGS: Arjantin, kabine
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