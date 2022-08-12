Arjantin'de merkez bankası, yüksek enflasyon yüzünden faizi yüzde 69,5'e çıkardı

Arjantin Merkez Bankası, yükselen enflasyonla başa çıkmak için dün faiz oranlarını yüzde 9, 5 artırarak yüzde 69,5'e yükseltti.

İki hafta önce faizi sekizinci kez ve yüzde 8 artıran Merkez Bankası, yaptığı açıklamada politika faizini yükselterek enflasyonu düşürmeyi ve finansal istikrar sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Şimdiye kadar Arjantin'de aynı ay içinde iki kez faiz artırma görülmemişti.

Ülkede enflasyon son 20 yılın zirvesini görerek yüzde 70'i aştı, yıl sonuna kadar yüzde 90'lara çıkması öngörülüyor.

Güney Amerika'nın ikinci en büyük ekonomisinin hedefi, yükselen fiyatları kontrol etmek, borçları sınırlandırmak ve hükümet harcamalarını dizginlemekti.

Göreve geçtiğimiz hafta başlayan Ekonomi Bakanı Sergio Massa, önceki meslektaşlarından daha geleneksel bir modelle enflasyonu durdurmayı amaçlıyor.

Massa, faiz artırmanın yanı sıra bu yıl Merkez Bankası'ndan hükümet harcamalarını desteklemek adına yeni para basmayı istememeyi vadediyor.

Geçtiğimiz haftalarda başkent Buenos Aires sokaklarında Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in ekonomi politikalarına karşı protestolar gerçekleştirilmişti.

Temmuz ayında 2,5 yıldan fazla süredir ekonomi bakanı olan Martin Guzman istifa etmiş, yerine gelen Silvina Batakis ancak bir ay görevde kalabilmişti.

Arjantin Merkez Bankası Başkanı Miguel Pesce göreve iki buçuk yıl önce gelei, Aralık 2019'da yüzde 63 olan politika faizini, bu sene politikasını hafifletene kadar yüzde 36'ya kadar düşürmüştü.

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12/08/2022 15:48