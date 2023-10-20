Arjantinli futbolcu Papu Gomez'e doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası

Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Alejandro Papu Gomez, doping yaptığı gerekçesiyle iki yıl men cezası aldı.

ads ads ads ads
20/10/2023

ads
Arjantinli futbolcu Papu Gomez'e doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası

Basına yansıyan haberlere göre, Dünya Kupası'ndan kısa bir süre önce alınan numunesinde yasaklı madde tespit edilen 35 yaşındaki oyuncu, iki yıl futboldan men edildi.

Geçen sezon formasını giydiği Sevilla'nın kulüp doktorlarına danışmadan oğluna ait çocuk şurubu içen Arjantinli futbolcu, testin pozitif çıkmasına gerekçe olarak şurubu gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın, transfer döneminin son gününde sözleşmesini feshettiği Papu Gomez eylül ayında İtalyan ekibi Monza ile sözleşme imzalamıştı.

20/10/2023 18:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Arjantinli futbolcu Papu Gomez’e doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.