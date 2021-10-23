Arka Sokaklar'ın bir oyuncusu daha diziye veda etti!

Dizide Ali karakterini canlandıran Alp Korkmaz da, dizinin yayınlanan son bölümle diziye veda etti

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23/10/2021

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Arka Sokaklar'ın bir oyuncusu daha diziye veda etti!

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde, Ali karakterini oynayan Alp Korkmaz da kadrodan ayrıldı.

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar dün akşam 600. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Zafer Engin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Oya Okar ve Yiğitcan Ergin gibi isimlerin canlandırdığı dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde bir veda yaşandı.

Yeni bölümde, bir operasyonda düzenlenen saldırıda Ali karakteri, patlamada hayatını kaybetti. Cenaze ile İstanbul'a dönen Hüsnü, telefonda Mesut'a acı haberi verdi. Mesut da Rıza Baba'nın evine giderek Pınar'a eski eşi Ali'nin şehit olduğunu söyledi.

23/10/2021 14:47
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TAGS: Arka Sokaklar, Alp Korkmaz, dizi
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