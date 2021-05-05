Arka Sokaklar'ın Volkan'ı kansere yakalandı

Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandığını açıkladı.

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05/05/2021

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Arka Sokaklar'ın Volkan'ı kansere yakalandı

Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterine hayat veren Boğaç Aksoy sosyal medyadan açıklama yaptı.

Aksoy, "Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin" ifadelerini kullandı.

05/05/2021 15:22
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TAGS: Arka Sokaklar, Volkan, Boğaç Aksoy
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