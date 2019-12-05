Arkadaşı kurtarmak için denize atladı

Girne Antik Liman’da, bu sabah saat 9:00 sıralarında Halil Karakız’ın denize düşerek kaybolduğu belirtildi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin polisten aldığı bilgiye göre, Karakız’ı aramaların devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre, mendirek üzerinde yürürken denize düşerek kaybolan kişinin 25 yaşındaki Halil Karakız’ın olduğu ifade edildi. Şiddetli dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren genci kurtarmak için arkadaşı Arif Gökçek de denize atladı. Her iki genç yüksek dalgaların arasında kaldı.

Dalgalar tarafından kıyıya itilen Arif Gökçek kurtarılırken, gözden kaybolan Karakız’ı kurtarmak için havadan ve denizden arama başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı, denize düşün şahısla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kıllandı:"Bu sabah saat 09:00 sıralarında, Girne Antik Liman'da mendirek üzerinde bulunan bir erkek şahın denize düşerek kaybolduğu bilgisi alınması üzerine söz konusu şahsı arama ve kurtarma çalışmaları için Sahil Güvenlik ekipleri havadan ve karadan destek verdi. Kayıp şahıs ile ilgili bir gelişme olmaması üzerine Sivil Savunma ve Polis Özel Harekat Müdürlüğüne ait dalgıçlarla arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor."

05/12/2019 12:42