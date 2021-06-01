Arkadaşını bıçaklayan şahsın cezası belli oldu

ads ads ads ads
01/06/2021

ads
ads
ads
Arkadaşını bıçaklayan şahsın cezası belli oldu

Gazimağusa’da  07.11.20 tarihinde saat 22.30 sıralarında aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu toplam uzunluğu 25 cm, ağız uzunluğu 13 cm olan sivri uçlu bir bıçağı Vietnam uyruklu arkadaşı Truong Manh Dung’un kalbinin alt kısmına sokmak suretiyle ağır şekilde yaralanmasına neden olan Vietnam uyruklu Khac Hau Nguyen ağır ceza mahkemesinde yargılanarak 5 yıl hapislik cezasına mahkûm edildi.

Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesi heyeti sanık Khac Hau Nguyen aleyhine getirilen “ağır yaralama” suç dosyası ile ilgili kararını açıkladı ve sanığı 5 yıl hapislikle cezalandırdı.

01/06/2021 15:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: khac Hau Nguyen, Truong Manh Dung
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.