Arkadaşını bıçaklayan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Mağusa'da aralarında çıkan tartışma sonucunda arkadaşını üç yerinden bıçaklayan Libya uyruklu Fares Alibani’nin tutukluluk süresi uzatıldı

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24/01/2020
HK

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Arkadaşını bıçaklayan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Mağusa'da aralarında çıkan tartışma sonucunda arkadaşını üç yerinden bıçaklayan Libya uyruklu Fares Alibani’nin tutukluluk süresi uzatıldı

Mohamed Altarhouni’yi 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Fares Alibani Lefkoşa’da saklandığı evde 22 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Sol ayak baldırı, göğüs kafesi ve sağ kalçasından yaralanan Mohamed Altarhouni hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

Polis Fares Alibani ve Mohamed Altarhouni arasında önceden husumet bulunduğunu açıkladı.

Yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

24/01/2020 17:12
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TAGS: Fares Alibani, mağusa, bıçaklama, Mohamed Altarhouni
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