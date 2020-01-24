Arkadaşını bıçaklayan zanlı mahkemeye çıkarıldı
Mağusa'da aralarında çıkan tartışma sonucunda arkadaşını üç yerinden bıçaklayan Libya uyruklu Fares Alibani’nin tutukluluk süresi uzatıldı
24/01/2020
HK
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Mağusa'da aralarında çıkan tartışma sonucunda arkadaşını üç yerinden bıçaklayan Libya uyruklu Fares Alibani’nin tutukluluk süresi uzatıldı
Mohamed Altarhouni’yi 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Fares Alibani Lefkoşa’da saklandığı evde 22 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandı.
Sol ayak baldırı, göğüs kafesi ve sağ kalçasından yaralanan Mohamed Altarhouni hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.
Polis Fares Alibani ve Mohamed Altarhouni arasında önceden husumet bulunduğunu açıkladı.
Yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)