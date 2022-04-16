Arkadaşını sırtından bıçakladı, kaza olduğunu söyledi

Lefkoşa’da meydana gelen bıçakla yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Prince Ndyetabura Mutungi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey olayla ilgili bulguları aktardı. Özbey huzurda bulunan zanlı Prince Ndyetabura Mutungi’nin 15 Nisan 2022 tarihinde saat 14.20 ‘de Lefkoşa’da bulunan yurt odası içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten oda arkadaşı Samuel Eromosele Otaigbe’yi öldürmek kastı ile tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu 18 cm toplam uzunluğu 31 cm olan bıçağı sırt kısmına bir kez sokmak sureti ile 3 cm uzunluğunda yara açılmasına sebep olup vahim zarara uğratıp ağır bir şekilde yaraladığını aktardı. Polis konu bıçak emare olarak alındığı ve zanlının derdest emir gereği tutuklanarak müşteki Samuel Eromosele Otaigbe’nin tedavisi hastanede cerrahi servisinde sürmekte olup hayati tehlikesi bulunmadığını belirtti. Polis zanlı ve müştekinin gönüllü ifade vererek olayın kaza olduğu beyanında bulunduğunu ancak konunun salimen araştırıla bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste soruşturma maksatlı tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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16/04/2022 11:18