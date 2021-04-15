Arkadaşını zorla öptü

Gazimağusa’da bir üniversitenin öğrenci yurdunda gerçekleştirilen arkadaş toplantısı esnasında D. Ç isimli kız arkadaşını rızası dışında itip yatağa düşürdükten sonra öpmeye çalışan A.M.J isimli zanlı hakkındaki polis soruşturması tamamlandı.

Cinsel saldırı, mülke tecavüz ve darp suçlamasıyla Gazimağusa'da mahkemeye çıkarılan zanlı ileride yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Mahkeme, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimi, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalmasına emir verdi. Mahkeme ayrıca zanlının şartları yerine getirmemesi halinde getirinceye değin ve her hâlükârda 45 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi.

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15/04/2021 15:27