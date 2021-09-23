Arkadaşının adına sahte Ada Pass kaydı yaptırdı

Sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Ersin Bolatcıoğlu, aracı olup, arkadaşının adına sahte adapass kaydı yaptırdığı gerekçesiyle tutuklandı ve mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlı zanlı Ersin Bolatcıoğlu’nun “Sahte resmi evrak düzenleme” ve “tedavüle sürmek” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, Şubat ve Eylül ayları arasında zanlı Ersin Bolatcıoğlu’nun arkadaşının isteği üzerine, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı Cemaliye Mutlu’ya ulaşıp, aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmakla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, meseleyle aranan bir kişi ayrıca alınması gereken ifadeler soruşturulacak şahıslar olduğunu söyledi.

Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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23/09/2021 14:16