Arkadaşının çantasından para çaldı!

Kamalı Haber

Girne’de faaliyet gösteren Kar Market’te kasiyer olarak çalışan zanlı Gülcan Gök birlikte çalıştığı arkadaşının çantasından para çalması üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna huzurda bulunan zanlı Gülcan Gök’ün 31 Aralık 2019 tarihinde saat 16.40 raddelerinde Girne'de faaliyet gösteren KAR Market isimli işletmede çalışmakta olduğu sırada yine aynı markette kasiyer olarak çalışmakta olan Elif Evli'ye ait ve marketin ikinci katında bulunan depo bölümünde muhafaza edilen siyah çanta içerisindeki kırmızı renk cüzdan içerisinden 200 TL nakit parayı çaldığını söyledi. Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine 4 Ocak 2020 tarihinde incelenen kamera görüntülerinde zanlının işlediği suçun tespit edildiğini ve Gülcan Gök’ün aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının TC vatandaşı olup ülkemizde çalışma izni ile bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanmasın haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kişinin 5 bin TL değerinde kefalet senedine imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

05/01/2020 15:21