Arkadaşının dizüstü bilgisayarını çaldı

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02/04/2022

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Arkadaşının dizüstü bilgisayarını çaldı

Misafir olarak bulunduğu arkadaşından dizüstü bilgisayarı çalıp Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerine satan şahış tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü, Hamitköy’de misafir olarak bulunduğu bir arkadaşına ait ikametgah içersisinden bir adet dizüstü bilgisayarı çalıp Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerine 250 ABD Doları karşılığı satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilen A.K.R.(E-22), tutuklandı.

02/04/2022 11:37
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TAGS: hamitköy, hıtsızlık
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